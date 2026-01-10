Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçta Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da tribünde yerini aldı. Kerim Rahmi Koç, dev derbiye Mert Hakan Yandaş formasıyla geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “futbolda bahis” soruşturmasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında tutuklama kararı verilmişti. Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da, "Futbolda bahis"' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ı Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret etmiş ve Tunç’a Mert Hakan Yandaş’ın da imzasının bulunduğu bir forma hediye etmişti.

