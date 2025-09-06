Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yönetim kurulunda yer alacak isimler açıklandı. Gerçekleşecek olan başkanlık seçiminde adaylar arasında yer alan mevcut başkan Ali Koç, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti.

Ali Koç'un yeni yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

Sertaç Komsuoğlu

Agah Ruşen Çetin

Ahmet Ketenci

Burak Çağlan Kızılhan

Esin Güral Argat

Fethi Pekin

Hulusi Belgü

Ali Alper Alpoğlu

Cenk Öztanık

Eren Ali Dişli

Eayl Tarablus

Hüseyin Bozkurt

Korkut Nedim Keçeli

Hakan Safi

Mustafa Kemal Danabaş

Özgür Özaktaç

Özgür Peker

Şanser Özyıldırım

Muzaffer Kerem Ersoy

Rıfat Perahya

Selma Altay Rodopman