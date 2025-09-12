Barış Yarkadaş’ın televizyon programında dile getirdiği iddialar, siyaset gündemini hareketlendirdi. Yarkadaş’ın, “Ali Mahir Başarır’ın iki Mercedes Maybach aracı var, biri 30 milyon lira değerinde” sözlerine Başarır’dan sert tepki geldi.

Başarır, “Gazeteci görünümlü bir şahsın ortaya attığı bu iddialar gerçek dışıdır. İddia edildiği gibi söz konusu marka bir aracım olmamıştır, yoktur” dedi.

“Şeffaflık Konusunda Tavrım Net”

CHP’li Başarır, mal varlığına ilişkin tüm bildirimlerini düzenli olarak TBMM’ye sunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Milletvekili olmadan önce ve görevim süresince tüm mal varlığımı Meclis’e bildiriyorum. Gizlenecek, saklanacak veya haksız edinilmiş tek bir kuruşum yoktur. İsteyen savcı inceleyebilir. Yakın ve uzak akrabalarımın mal varlıkları da araştırılabilir.”

Başarır, söz konusu iddiaların siyasi mücadelelerini gölgelemeyi amaçladığını belirterek, bunların toplum nezdinde güven sarsmaya yönelik iftiralar olduğunu söyledi.

Suç Duyurusu Yaptı

Ali Mahir Başarır, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İftira ve yalan üreten, onur ve saygınlığımı zedeleyen bu sözler nedeniyle yargı yoluna başvurdum. Siyaset arenasında karalama kampanyalarına boyun eğmeyeceğim. Gücümüz ve inancımız her cephede yeterlidir.”

Yarkadaş’ın Sözleri

Başarır’ın şikâyetine konu olan ifadeler ise Yarkadaş’ın canlı yayında sarf ettiği şu sözler oldu:

“Ali Mahir... Benim senin gibi iki tane Mercedes-Benz Maybach arabam yok. Her biri 30 milyondur. Sen Gürsel Tekin’e de iftira attın. Paraya ihtiyacın varsa göndereyim. Ben emeğimle yaşıyorum, cebimdeki paranın kaynağı bellidir. Peki senin altındaki arabanın nereden geldiğini devlet biliyor mu?”