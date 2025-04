CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SÖZCÜ TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programına katıldı. CHP'ye kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili Başarır, şu ifadeleri kullandı;

"HER ŞEYİ YAPARLAR"

*86 milyonun bence şu konuda uzlaşması gerekiyor; 'şu da olur mu?' bence artık bunu bırakmamız lazım her şey olur. Her şeyi yapabilirler, İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımızın o soruşturmaya o delillere göre tutuklanmasından sonra bu da olur mu demeyelim, bu adamlar her şeyi yapabilirler o koltukta oturmak için.

*Şimdi partiye kayyum atanabilir mi? Bir parça siyasi ahlak, bir zerre hukuk olsa böyle bir şeyi konuşmak bile zül benim için ama yaparlar.

*Anketlerde bizim oylar yükseldikçe, onların oyları düştükçe, gittiğimiz her yerde alanları doldurdukça beyefendi çıldırıyor.

"TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK MI İSTİYORSUN?"

*Türkiye'nin birinci partisine kayyum mu atayacaksın? Sen ancak kayyum atadığını düşünürsün. Milyonlar Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya gelir. Türkiye'yi karıştırmak mı istiyorsun? Türkiye'de insanları sokağa mı dökmek istiyorsun?

*Bunların tartışılması hele hele böyle bir kararın verilmesi durumunda Recep Tayyip Erdoğan fiili bir durum yaratmıştır, ülkede fiilen tek bir şey yapması gerekiyor; üniformayı giysin çıksın konuşsun. Üç tane muhtemel adayı içerde, Sayın İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Ümit Özdağ... Biz şimdi burada neyi konuşalım...

"BU ÜLKEYİ HUKUKSUZLARA VERMEYECEĞİZ"

*Olan olmuş, ülkenin başına büyük bir felaket gelmiş. Bu felaket ben gitmem diyor, sen birinci olsan da tüm belediyeleri alsan da kayyum atarım, partine el koyarım gitmem diyor.

*Bundan sonra bunu hepimizin düşünmesi gerekiyor. Ya bu ülkeyi bu zihniyette teslim edeceğiz ya da direneceğiz. İkinci ihtimal çok daha şerefli bir ihtimal. Vermeyeceğiz bu ülkeyi. Bu ülkeyi bu hukuksuzlara vermeyeceğiz.