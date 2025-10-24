ABD’de 'Emlak Kralı' olarak tanınan Adnan Şen geçtiğimiz ay ciddi bir sağlık problemi yaşadı.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt şu bilgileri paylaştı:

“Eşi Begüm Şen ve oğulları Can ile 2016 yılında Los Angeles’a taşınan, kısa sürede şehrin önde gelen inşaatçılarından biri haline gelen Adnan Şen hakkında maalesef üzücü bir haber aldım.

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in büyük oğlu Adnan Şen’in geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirdiğini yeni öğrendim. Jet sosyetenin gözde tatil adreslerinden Karayipler’deki St. Barths Adası’nda sürdürdüğü lüks konut projesini denetlerken rahatsızlanmış. Olayın ardından ambulans uçakla Miami’ye götürülmüş ve hemen ameliyata alınmış.

(Ali Şen - Metin Şen - Adnan Şen)

YENİDEN AMELİYAT EDİLECEK

Başarılı geçen operasyonun ardından iki haftalık hastane süreci tamamlanınca eşi Begüm Hanım, Adnan Bey’i Beverly Hills’teki evlerine götürmüş. Ancak evinde dinlenme sürecinde yeniden bir komplikasyon yaşanmış. Önümüzdeki günlerde ikinci kez ameliyat olacağı belirtilen Adnan Şen’in ciddi bir operasyon geçirmesi bekleniyor. Eşi Begüm Hanım ise bu zorlu süreçte bir an olsun yanından ayrılmıyormuş. Dilerim ameliyatı başarılı geçer ve kısa zamanda sağlığına kavuşur.”