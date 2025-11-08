Karayipler'de beyin kanaması geçiren Adnan Şen'den bir kötü haber daha geldi. St. Barths Adası’nda sürdürdüğü lüks konut projesini denetlerken geçirdiği beyin kanamasından dolayı Miami'de ameliyat olan Şen'in enfeksiyon kaptığı öğrenildi.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, hastanede 2 hafta kalan Şen, taburcu olduktan sonra ailesinin de bulunduğu Los Angeles'taki evine döndü. Fakat Şen'in taburcu süresi kısa sürdü. Ameliyat sırasında enfeksiyon kaptığı öğrenilen Şen, tekrardan ameliyata alınacak.
KAFATASI AÇILACAK
Kafatası açılıp kemikteki enfeksiyonun temizleneceği öğrenilen Şen, birkaç hafta sonra ameliyat masasına yatacak.