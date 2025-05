Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın trafikte beyaz far (xenon far) kullanımını kısıtlamaya yönelik bir çalışma yürüttüğü öne sürülürken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuya ilişkin detaylı bir açıklama geldi.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılında standart dışı far kullanan 26 bin 822 araca işlem yapıldığını belirtti.

BEYAZ FAR KULLANANA PARA CEZASI KESİLİYOR



Yerlikaya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 64.maddesine göre; beyaz far kullanımının yasaklandığını belirterek, şu uyarılarda bulundu:



- Aracın, mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklemesi veya kullanması,

- Orijinal aydınlatma sistemine müdahale etmesi,

- Gece veya gündüz, karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanması yasaktır.



Bu hükme uymayan sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır.

ON BİNLERCE SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİRİYOR



Söz konusu düzenlemeyle birlikte trafik ekiplerinin beyaz far kullanımına yönelik daha dikkatli davranıldığı öğrenilirken, artan para cezalarından kurtulmak için on binlerce aracın far sisteminde değişikliğe gitmesi gerekmekte.



Fabrika çıkışında mercek takılı olan ve trafik esnasında karşıdan gelen araçların görüş mesafesini etkilemeyen farların kullanımı mevzuata uygun bulunurken, bu kapsamın dışında kalan ve sonradan değiştirilen xenon ışıklı farlar için idari para cezası kesilecek.