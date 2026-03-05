Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla görevden alınan Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi’ye tebrik ziyaretleri sürüyor.

Çiftçi’nin dünkü ziyaretçisi, bakanlık koltuğunun eski sahiplerinden Süleyman Soylu oldu. Çiftçi, Soylu’yu bakanlık binasının önünde karşıladı. Soylu da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çiftçi’ye yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Soylu, "Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Bey’i ziyaret ettim. Hayırlı olsun ziyaretimdeki nezaketine ve samimi ev sahipliğine müteşekkirim. Kalben duam; ülkemizin, devletimizin ve hükümetimizin bu çok önemli kurumlarında gayret, sabır ve muvaffakiyetlerle dolu çalışmalarında milletimizin dualarına mazhar olması ve Cenab-ı Allah’ın yardımıdır. Allah hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çiftçi’nin göreve başladıktan sonra makam odasında yaptığı düzenleme de dikkat çekti.

Ali Yerlikaya döneminde kullanılan bej koltukların kaldırılarak Süleyman Soylu dönemine ait kahverengi koltukların yeniden yerleştirilmesi, kulislerde "Yerlikaya gitti Soylu'nun koltuğu geri döndü" yorumlarına neden oldu.