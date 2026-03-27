Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uzun zaman sonra yaptığı açıklamada Zihni Çakır isimli kullanıcının hakkındaki bazı iddialarına sert tepki gösterdi.



Söz konusu paylaşımlarda Çakır, Yerlikaya'nın Çitlekçi isimli kuruyemişçiden alışveriş yaparken çekilmiş fotoğrafını "Meğer Ali Yerlikaya, Çitlekçi'nin daimi müşterisiymiş" notuyla paylaştı.

Çakır, bir başka paylaşımında "Devlet - belediye - kuruyemişçi üçgeninde Ankara'nın paralarını mı çitlediler? Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kamunun üst kademeleriyle kurduğu fütursuz ilişkiler herkesin malumu" ifadelerine yer verdi.

Çakır ayrıca, Yavaş ve Yerlikaya arasında da maddi çıkar ilişkisi olduğunu ve imar için ricada bulunduğunu iddia etti.

'ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİN'

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları yalanladı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, "Zihni bozuk trol... Yazdıklarının her satırı alçakça kurgulanmış, aşağılık bir iftiradır. Hakkında suç duyusunda bulunuyorum. Adalet önünde hesap vereceksin" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın tepkisinin ardından Zihni Çakır'ın paylaşımını sildiği görüldü.