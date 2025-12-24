İç işleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek üzere havalanan bir iş jetiyle saat 20.52 itibariyle irtibatın kesildiğini duyurdu. Yerlikaya, “Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır” dedi.

Düşen uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşılırken, uçakta bulunan Libya heyetinin tamamının hayatını kaybettiği öğrenildi.

4 PARAGRAFTA EN AZ 3 HATA

Gazeteci Hilal Köylü, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasında en az 3 yanlış bilgi olduğunu vurguladı. Köylü, “İnsan bir hata yapabilir, burada kaç hata var?” diyerek şunları kaydetti:

1- Trablus niye İngilizce yazıldı?

2- Kuyruk numarası neden yanlış? (Doğrusu 9H-DFS ama 9H-DFJ yazılmış)

3- Düşüş saati niye yanlış yazıldı? (Kamera görüntülerinde 20.44, açıklamada 20.52)

BAKAN ALİ YERLİ KAYA NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.”

NELER YAŞANDI?

Dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Trablus’a gitmek üzere havalanan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi özel jetle saat 20.52 itibariyle radar bağlantısı kesildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’i taşıdığı öğrenilen uçak elektrik arızası uyarısıyla Esenboğa Havalimanı ile irtibata geçip acil iniş talebinde bulundu.

Bunun üzerine havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Ancak uçakla bir daha telsiz ve radar bağlantısı kurulamadı.