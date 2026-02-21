Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın danışmanı Ergün Yolcu, hakkında ortaya atılan "bakanlıktan bilgi sızdırdığı" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın görevden alınmasının ardından danışmanlık görevini bırakan Yolcu, kamuoyunda ve "bazı siyasi çevrelerce" hedef haline getirildiğini savundu.

Yolcu, özellikle "Ankara'daki gazetecilere bilgi sızdırdığı" şeklinde suçlamaya maruz kaldığını belirterek bu iddiaların "somut delile dayanmadığını" ifade etti.

Kur'an'dan ayet de paylaşan Ergün Yolcu, iddiaları ortaya atanlar hakkında tüm yasal haklarını kullanacağını söyledi.

Yolcu'nun paylaşımları şöyle:

"32 yıldır devletime sadakat içinde, şerefimle, gece-gündüz demeden çalışıyorum.

İçişleri Bakanlığı'ndaki görev sürem boyunca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın ülkemiz için yaptığı hizmetleri kamuoyuna en etkili ve doğru şekilde duyurmanın gayreti içinde oldum.

Ben bir iletişim profesörü ve iletişim danışmanı olarak ilkeli haberciliği temel alarak çalıştım. Ancak ne yazık ki bazı çevreler, muğlaklık, dezenformasyon ve dedikodulardan beslenen trol mantığından medet umarak iftira atıyor.

İftira niteliğindeki söz konusu haberlerde ne bir haber kaynağı vardır, ne bir belge, ne de tek bir somut delil... Bu iddiaların tümü alçak bir iftiradır. Tamamı aşağılık yalandır, uydurmadır ve mesnetsizdir.

Allah'a şükür, devlette çalışmanın usul ve esaslarını bilen bir kişi olarak verilemeyecek hiçbir hesabım, kanuna aykırı hiçbir faaliyetim olmamıştır.

Bu iftiraları atanlar, hiçbir belgeye-bilgiye dayanmadan Mübarek Ramazan ayında kul hakkına giriyorlar.

İnternet ve sosyal medyanın, trol mantığıyla çalışan bu kirli yüzüne itibar edilmemesini; haber kaynağının açık ve şeffaf olmadığı bilgilerin paylaşılmasının, sadece kirli çevrelerin ürettiği dezenformasyonu büyütmeye hizmet ettiğini özellikle hatırlatmak isterim.

Devlet ciddiyetini, kurumlarımızın itibarını ve şahsi onurumu hedef alan bu karalama girişimi ve itibar suikastı hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım.

Hiç kimse iftira atıp gölge arkasına saklanamaz."

"Şer görünenin ardındaki hayra, Allah’ın adaletine sığınıyorum.

İftira atanlar ve buna ortak olanlar, bu mübarek ayı aileme zehir etmeye çalışanlar, size hakkımı helal etmiyorum.

-Bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan (elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır. Nûr Sûresi(24) 11. Ayet"