İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddialarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; Ankara'da gözaltına alınan Uludağ'ın 20 Şubat'ta adliyede hazır edileceği belirtildi.

Uludağ’ın 20 Şubat 2026 tarihinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Alican Uludağ isimli şahsın “@alicanuludağ” rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret’ ve ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20.02.2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”