

Alican Yücesoy sunucluğunu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler' adlı programa katıldı. Oyuncu mesleği hakkında şu yorumu yaptı:

"Oyunculuk; onay bekleyen bir kalabalığız biz. Oyuncu dünyasıyla ilgili, bizi biraz kırılgan ve bunu dediğim için bağışlasın beni arkadaşlar ama birazcık zavallı bulurum ben bizim arkadaşları, bizim bu dünyamızı. Bir takdir bekleyen bir onay bekleyen bir tarafımız maalesef var."

Yücesoy oyunculuk ödülleriyle ilgili de şöyle konuştu:

"Ödül alana kadar çok heyecanlı bir şey, aldıktan sonra bir anda sönen bir hissi var garip bir şekilde, belki bende öyle bir hissi vardır."