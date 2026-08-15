Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken tapu kayıtları geçti.

Bu kapsamda, Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları incelendi; aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 taşınmaz tespit edildi.

ANNEDE 138, BABADA 26, OĞULDA 14 TAŞINMAZ

Sabah'ın haberine göre, taşınmazların büyük bölümünün Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerinde 138, hayatını kaybeden Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde 26, Alihan Kuriş'in üzerinde ise 14 taşınmaz bulunduğu kaydedildi.

DUBLEKS DAİRELER VE ARSALAR...

Tapu kayıtlarında İstanbul'un Kadıköy ve Erenköy ilçelerinde dubleks ve normal dairelerin bulunduğu belirtildi.

Altunizade semtinde 9 bin 31 metrekarelik alanda ahşap ev ile 922 metrekarelik arsa üzerinde dört katlı apartman dikkat çekti. Kısıklı’da ise bahçeli ahşap evler ve arsa bulunduğu kaydedildi.

İstanbul'daki konut ve arsaların yanı sıra Sakarya’daki tarla ve ticari mülkler de dosyada yer aldı. Serdivan ilçesinde 21 bin 432 metrekarelik tarla ve ahşap ev ile Erenler ilçesinde üç katlı ofis, iş yeri ve arsanın aile adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Dosyada yer alan söz konusu taşınmazların nasıl edinildiği ve finansal kaynaklarının incelemeye devam edildiği belirtildi.