İspanyol polisi Perşembe günü çoğu Nepalli yaklaşık 300 işçiyi ülkeye kaçak sokan ve bu işçileri köle gibi kullanan bir suç ağını çökerttiğini açıkladı.

Ağın, 'modern köle' olarak tasvir edilen bu kişileri turist vizesiyle giriş yaptırdığı ve sonra da bu kişileri depolarda, insanlık dışı koşullarda yaşattığı ortaya çıktı.

Polis 11 kişiyi gözaltına aldı, iki kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor. Toplam 322 mağdur tespit edildi.

KÖLELİKTEN FARKSIZ KOŞULLAR

Yetkililere göre işçiler İspanya’ya girdikten sonra örgüt tarafından devşirildi ve ülkenin orta ve doğu kesimlerindeki çiftliklere yasa dışı biçimde, zorla çalıştırıldı.

İşçilere hiçbir hak tanınmadı, ücret ödenmedi. Polise göre işçilere aç kalmayacakları kadar yemek verildi.

Mağdurların güneydoğudaki Albacete’de ayarlandığı barınma yerleri polis tarafından “tamamen onur kırıcı ve insanlık dışı yaşam koşulları” olarak tanımlandı.

İşçiler, tek bir odayı dolduran ranzalarda, kışla gibi havalandırması zayıf küçük odacıklarda ya da hep beraber dev depolarda kaldı.

Banyoya erişim sınırlıydı. Her gün standartlara uymayan bazı minibüslerle tarlalara taşındıkları söylendi. İspanya hükümeti, Nepal'lileri ülkelerine geri götüreceğini açıkladı.