Ali Can POLAT

Altın fiyatlarındaki volatilite, piyasanın kalbi niteliğindeki İstanbul Kapalıçarşı’da da benzer bir hareketlilik yarattı. Piyasalardaki dalgalanma küçük yatırımcının başını döndürürken, SÖZCÜ piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı’daydı. Gram altının fiziki satış fiyatının 8 bin TL’ye kadar dayandığı günlerde çarşıda adım atılacak yer yoktu ve hemen hemen tüm kuyumcularda

çok yoğun bir mesai vardı.

SATICILARIN AYAĞI KESİLDİ

Altın bu zirveden tarihi bir gerilemeyle Kapalıçarşı’da 7 bin 400 TL’ye, bankalararası piyasada ise 6 bin 800 TL’ye kadar geriledi. Bu sert düşüşle birlikte Kapalıçarşı bir nebze de olsa sakinledi, özellikle altın satmaya gelenler neredeyse bitti. Ancak bu seviyeleri dahi ‘alım fırsatı’ görenler kuyumculara koştu. Büyük markalı kuyumcuların kapısında kuyruk sürerken, çarşıdaki diğer kuyumcularda işler kesattı.

Fiyatların 8 bin TL’ye dayandığı günlerde gazetecilerle konuşacak kadar bile vakti olmayan küçük kuyumcuların dün boş oldukları görüldü. Genel olarak nabzın yavaşladığı çarşıda markalı büyük kuyumcularda ise yine kalabalık vardı.

Altın satmaya gelenlerin neredeyse bittiğini söyleyen bir esnaf, “Satıcıların ayağı kesildi. Bu yüzden de fiyatların daha fazla gerilemesini beklemiyoruz. Çarşıda şu an bu düşüşü alım fırsatına çevirenler var sadece. Onlar da büyük kuyumcuların kapısında sıra oluyorlar. Küçük kuyumcular sinek avlıyor” dedi.

“Yurt dışından alıp Türkiye’de satıyorlar”

- Kapalıçarşı ile bankaların altın satış fiyatlarındaki fark da büyüdü. Dün çarşıda altın 7 bin 400-7 bin 500 TL aralığında fiyatlarla satılırken bankalarda 6 bin 800-6 bin 900 TL arasındaydı. Bu durumu değerlendiren kuyumcu Cüneyt Sipahi, “Makas açılınca büyük alıcılar yurt dışından getiriyor. New York borsasından alıyor burdan satıyor, kilogramda 10 bin dolar kâr ediyor aşağı yukarı” dedi. Esnafın düşüşün devamına dair beklentisi ise “Donald Trump’ın iki dudağı arasındayız” oldu.