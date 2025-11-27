NOW'da ekranlara gelmesi planlanan Doc dizisi kadrosu gündemde..

İtalya'nın son yıllarda en çok izlenen dizisi olan Doc'un Türkiye uyarlamasından başrolde Alina Boz vardı. Boz anlaşmayı yapmış, okuma provasına gitmiş ve bir de paylaşımla bunu duyurmuştu. Ancak hiç beklemediği bir gelişme yaşandı.

Doc dizisindeki 'Mevsim' karakteri için geçen yaz el sıkışan Alina Boz bir anda diziden çıkarıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Boz bunu da eşiyle çıktığı tatil dönüşü uçakta olduğu sırada sosyal medyada yayılan haberler ile öğrendi. Boz'un dava açacağı konuşuluyor.

SILA TÜRKOĞLU İDDİASI

Alina Boz'un yerine ise Kızılcık Şerbeti'nden yeni ayrılan Sıla Türkoğlu'nun geleceği iddiaları var.

Doc'un yönetmen koltuğunda oturacak Kızılcık Şerbeti'nin ilk yönetmeni Ketche'nin, Sıla Türkoğlu'nu ikna etmete çalıştığı öne sürüldü.