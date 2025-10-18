Oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen altı aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikâhla taçlandırmıştı.

Emirgan'da bir teknede 90 kişilik küçük bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı.

Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen'in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, şimdilerde Fas'ta tatilin tadını çıkarıyor. Çift önceki gün kaldıkları otelde havuzun başında keyifli anlar yaşadı.