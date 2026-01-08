

Geçen günlerde çıktığı yayında kaşlarının görüntüsüyle dikkat çeken Alişan sosyal medyada gündem olmuş, türkücünün yüzüne botoks yaptırdığı öne sürülmüştü.

Söz konusu iddiaları sosyal medyada yaptığı paylaşımla yalanlayan Alişan, "Kaşlar düştü. Sakin... Her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından Alişan'dan itiraf geldi.

"KENDİME YATIRIM YAPIYORUM"

Botoks iddialarını önce yalanlayan türkücü daha sonra itirafta bulundu ve "Botoks yaptırdım. Güzel de oldu. Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum, yaşım 50" ifadelerini kullandı.