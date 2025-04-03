İngiltere'nin Birmingham Havalimanı'nda durdurulan Sophie Bannister ve Levi-April Whalley, sınır güvenlik görevlilerine New York'ta üç günlük bir alışveriş gezisinde olduklarını söyledi. Ancak valizler açılıp kontrol edildiğinde, işin aslı bambaşka çıktı...

İki kadının valizleri kontrol edildiğinde piyasa değeri 160 bin sterlini (yaklaşık 8 milyon TL) aşan 70'ten fazla vakumlu poşet içinde yasaklı madde ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan iki arkadaş, ilk ifadelerinde pakette saat olduğunu sandıklarını söyleseler de daha sonra yasadışı madde kaçırma suçunu kabul etti.

KARAR AÇIKLANINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

The Mirror'da yer alan habere göre Preston Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Bannister, 20 ay hapis cezasına çarptırılırken cezası 18 ay süreyle ertelendi. Whalley'e ise 16 ay hapis cezası verildi ve onun da cezası 18 ay boyunca ertelendi. Karar açıklandığında iki arkadaş da gözyaşlarına boğuldu.

HEM CEZALILAR HEM İŞSİZ KALDILAR

Mahkeme, Whalley'in hemşire olarak çalıştığını ve olayın ardından işinden uzaklaştırıldığını belirtti. Ayrıca yeni anne olduğunu ve şu ana kadar başka bir suç işlemediği göz önünde bulundurularak hafifletici sebeplerin değerlendirildiği ifade edildi.

Bannister 30 gün rehabilitasyon programına katılmak ve 200 saat kamu hizmeti yapmak zorunda kalırken, Whalley 10 gün rehabilitasyon ve 80 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

"ÖZGÜRLÜĞÜN DEĞERİNİ ANLADIK"

Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyada açıklama yapan Bannister, yaşadıkları sürecin kendileri için büyük bir ders olduğunu belirterek, "15 ay boyunca büyük bir zihinsel ve duygusal işkence yaşadık. Ancak her şeye rağmen birbirimizin yanında olduk. Gerçek dostluk budur ve bugün el ele tutuşarak bunu kanıtladık. Nihayet bir kapanış ve yeni bir başlangıç zamanı" ifadelerini kullandı.