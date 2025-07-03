Bakanlığa bağlı Rekabet, Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü (DGCCRF) tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Shein’ın ürünler üzerindeki indirimlerle ilgili yanıltıcı ticari uygulamalara başvurduğunun tespit edildiği bildirildi. Bu gerekçeyle şirkete 40 milyon euro ceza uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), şubat ayında Shein’dan, yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan önlemler hakkında bilgi talep etmişti. Bu talep, Shein’ın Avrupa’daki faaliyetlerinin yakın takibe alındığını göstermişti.

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu olan Avrupa Tüketici Birliği (BEUC) de haziran ayında, Shein’ın uyguladığı yanıltıcı pazarlama tekniklerine ilişkin olarak AB Komisyonu’na ve AB tüketici koruma otoritelerine şikayette bulunmuştu.