Yaklaşık bir buçuk saat süren zorlu bir yolculuğun ardından turistler, Çin’in en sıra dışı duraklarından birine ulaşabiliyor. Sosyal medyada “dünyanın en elverişsiz marketi” olarak anılan bu küçük dükkân, dağın yamacına kurulu konumuyla dikkat çekiyor.

Market, Çin’deki Shiniuzhai doğal güzellik alanında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen ziyaretçilerin yaklaşık 90 dakika boyunca dağ parkurunda ilerlemesi gerekiyor. Yol boyunca çelik halatlar, demir merdivenler ve uçurum yüzeyine sabitlenmiş güvenlik kancaları kullanılıyor. Macera severlerin yoğun ilgi gösterdiği rota, bölgenin en popüler yürüyüş parkurlarından biri olarak biliniyor.

SADECE 2,2 METREKARELİK BİR ALANA SAHİP

Yer seviyesinden yaklaşık 120 metre yükseğe kurulan marketin alanı yalnızca 2,2 metrekare. İçeride sadece bir görevlinin ayakta durabileceği kadar yer bulunuyor. Buna rağmen turistler burada içecek ve atıştırmalık satın alabiliyor. Ayrıca zorlu tırmanışı tamamlayan ziyaretçilere ücretsiz su dağıtılıyor.

ÖNCE DİNLENME NOKTASIYDI

Burası ilk olarak dağcıların kısa mola verebilmesi için oluşturulan küçük bir dinlenme alanıydı. Ancak uzun yürüyüş sırasında su bulmakta zorlanan turistlerin artması üzerine, bölge yönetimi 2018 yılında alanı mini markete dönüştürme kararı aldı.

Yetkililer, marketin ticari kazanç amacıyla işletilmediğini vurguluyor. Amaçlarının, tırmanış yapan ziyaretçilere su ve temel ihtiyaç desteği sunan bir “yakıt ikmal noktası” oluşturmak olduğu belirtiliyor. Özellikle amatör dağcılar için parkur boyunca böyle bir mola alanının önemli olduğu ifade ediliyor.

FİYATLAR DA NORMAL SEVİYEDE

Ulaşımın oldukça zor olmasına rağmen ürün fiyatlarının yüksek tutulmaması dikkat çekiyor. Bir şişe su yaklaşık 2 yuan’a satılıyor. Market çalışanları ise ürünleri her gün ya sırtlarında taşıyarak ya da özel halat sistemi yardımıyla yukarı ulaştırıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Marketin görüntülerinin Çin sosyal medyasında paylaşılmasının ardından ilginç yapı kısa sürede dünya çapında dikkat çekti. Bazı kullanıcılar burayı “Çin’in en elverişsiz marketi” olarak tanımlarken, bazıları ise uçurum tırmanışı yapanlar için “en uygun mola noktası” yorumunu yaptı.