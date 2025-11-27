Alışveriş yoğunluğunun arttığı yılın bu döneminde, kağıt fişler yeniden tartışma konusu oldu. Sağlık alanında uzman Dr. Sabine Donnai, market ve mağazalardan verilen fişlerin ciddi sağlık riskleri taşıyabileceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

ABD merkezli Viavi sağlık kliniğinin kurucusu olan Dr. Donnai, fişlere dokunmayı bile reddettiğini belirterek, özellikle kasiyerlerin ve fişlerle sık temas eden çalışanların mutlaka koruyucu eldiven kullanması gerektiğini söyledi.

HORMON SİSTEMİNİ BOZUYOR

Ünlü doktora göre, kullanılan birçok kağıt fiş, hormon dengesini bozan Bisfenol-A (BPA) adlı kimyasalı içeriyor. BPA’nın kadın hormonlarına müdahale ettiği, erkeklerde testosteronu düşürdüğü ve doğurganlığı olumsuz etkilediği bilimsel araştırmalarla destekleniyor.

Hormonların işleyişini anahtar–kilit metaforuyla anlatan Dr. Donnai, BPA’nın hormon reseptörlerini bloke ettiğini belirtirken, “Hormon seviyeniz yeterli olsa bile, reseptörler kapandığında hormonlar görevini yapamıyor. Kağıt fişler BPA maruziyetinin en büyük kaynaklarından biri” şeklinde konuştu.

10 SANİYELİK TEMAS BİLE YETERLİ

California’da yapılan son araştırmalar, bazı fişlerdeki BPA seviyelerinin o kadar yüksek olduğunu ortaya koydu ki, sadece 10 saniyelik temasın bile güvenlik sınırlarını aşan miktarda BPA’nın cilt tarafından emilmesine yol açabileceği tespit edildi.

Çevresel Sağlık Merkezi (CEH), birçok büyük perakende zincirinin bu güvenlik kurallarını ihlal ettiğini raporladı.

“GÜNDE BİR FİŞ SORUN DEĞİL, AMA KASİYERLER İÇİN RİSK ÇOK DAHA FAZLA”

Dr. Donnai, fişlerle ara sıra temas etmenin büyük bir sağlık riski oluşturmayabileceğini ancak kasiyerler gibi her gün yüzlerce fişle temas eden çalışanların ciddi risk altında olduğunu vurguladı. Donnai, “Kasada çalışanların nitril eldiven kullanması şart. Ben mümkün oldukça fiş bile almıyorum” dedi.

EL DEZENFEKTANI VE KREMLER TEHLİKEYİ 150 KAT ARTIRIYOR

En dikkat çekici uyarılardan biri de el hijyeniyle ilgili oldu. Dr. Donnai’ye göre, el yıkamak BPA emilimini sınırlı ölçüde azaltırken, el kremleri ve dezenfektanlar tam tersi etki gösteriyor. Bu maddelerin ciltteki gözenekleri açtığını belirten uzman, BPA emiliminin 150 kat artabildiğini söyledi.

Ayrıca, Avrupa Birliği, 2020 yılında BPA’yı yasaklamış olsa da üreticilerin bu kez Bisfenol-S (BPS) adlı benzer bir kimyasala yöneldi.