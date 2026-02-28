Sadakat kartı uygulamalarında önemli bir değişikliğe gidildi. KVKK tarafından yayımlanan yeni ilke kararı, Resmi Gazete’nin 28 Şubat tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre alışverişlerde yalnızca telefon numarası beyan edilerek indirim veya puan kazanılması uygulamasına sınırlama getirildi.

Yeni düzenleme ile işletmeler, müşterinin verdiği telefon numarasının gerçekten kendisine ait olduğunu doğrulamak zorunda olacak.

BAŞKASININ NUMARASIYLA İŞLEM DÖNEMİ BİTİYOR

Kurulun yaptığı incelemelerde, alışveriş sırasında farklı kişilere ait telefon numaralarının kullanılabildiği ve bu durumun veri güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu belirlendi. Başkasının telefon numarasıyla habersiz fatura düzenlenebildiği ve yanlış veri işlenebildiği tespit edildi.

Bu durumun kişisel verilerin korunması açısından zafiyet oluşturduğu değerlendirilerek yeni ilke kararı yayımlandı.

SMS DOĞRULAMA VE QR KOD ZORUNLULUĞU

Yeni uygulamaya göre artık sadece telefon numarası ya da kart numarası söylemek yeterli olmayacak. İşletmeler ek doğrulama mekanizması kuracak.

Bu kapsamda:

-Telefon numarasına SMS ile doğrulama kodu gönderilecek,

-Ya da müşteriler mobil uygulama üzerinden QR kod göstererek işlem yapabilecek.

-Böylece telefon numarasının gerçek sahibinin işlem yaptığı teyit edilecek.

İŞLETMELERE 6 AY SÜRE VERİLDİ

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından işletmelere teknik ve idari düzenlemeleri tamamlamaları için 6 ay uyum süresi tanındı. Bu süreçte firmaların altyapılarını yeni sisteme uygun hale getirmesi gerekecek.