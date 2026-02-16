Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi ve Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'yı gören Azerbaycanlı Emin Huseynov, “Merhaba, ben gazeteci Emin Huseynov” diyerek kendini tanıttı. 'KADIN KIYAFETİ GİYMEDİM' Aliyeva ise, “Kadın kıyafetiyle büyükelçilikte saklanan kişi siz miydiniz? Sağlıklı günler dilerim” yanıtını verdi. Bunun üzerine Huseynov, “Çok sağ olun ama kadın kıyafetiyle gizlenmedim” karşılığını verdi. (İlham Aliyev / Mihriban Aliyeva) İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE 10 AY KALDI İkili arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Aliyev iktidarına yakın medya organları Huseynov’un geçmişteki sığınma sürecini yeniden gündeme taşıdı. (Emin Huseynov) Muhalif kimliğiyle bilinen Huseynov, Azerbaycan’da baskı ve tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirterek yaklaşık 10 ay boyunca Bakü’deki İsviçre Büyükelçiliği’nde kalmış, 13 Haziran 2015’te İsviçre’ye götürülerek siyasi sığınma hakkı elde etmişti. İktidar çevreleri Huseynov’u o dönemde kadın kıyafetiyle büyükelçilikte saklanmakla suçlarken, hakkında “vergi kaçakçılığı”, “kaçak ticaret” ve “yetki kötüye kullanımı” gibi suçlamalarla soruşturma başlatılmıştı.

