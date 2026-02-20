ABD’nin başkentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in konvoyu önünde toplanan bir grup, “Siyasi mahkumlara özgürlük” sloganı attı.

Bu sırada bazı protestocular ile koruma ekibi arasında kısa süreli itiş kakış yaşandı. Görüntülerde, bazı göstericilere fiziki müdahalede bulunulduğu görüldü.

Olay sırasında bölgede Washington Police Department ve United States Secret Service ekiplerinin de bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yaralanma ya da gözaltına ilişkin bilgi paylaşılmadı.