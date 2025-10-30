Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Leman’ karakteriyle tanınan oyuncu Sevim Erdoğan, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Akın E. tarafından dolandırıldı. Ayrılık kararı aldığı sevgilisiyle vedalaşmak için evinde buluşan Erdoğan, alkolün etkisiyle uyuyakalınca hayatının şokunu yaşadı.

225 BİN LİRAYI HESABINA AKTARDI

İddiaya göre, Erdoğan’ın uyuduğu sırada Akın E., oyuncunun cep telefonunu kullanarak banka hesabından 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Ardından telefonu da alarak ortadan kayboldu.

"ANNEMDEN BİLE BORÇ ALDIM, KUMAR OYNUYORDU"

Sabah’ın haberine göre, yaşadığı olayı savcılığa anlatan Sevim Erdoğan, Akın E.’nin uzun süredir işsiz olduğunu ve sık sık para talep ettiğini belirterek, “Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu” dedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Erdoğan, hesabını hemen bloke ettirerek parasını geri almayı başardı ancak şikayetinden vazgeçmedi. Savcılık, şüpheli hakkında “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” suçlarından iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianamede Akın E. için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

