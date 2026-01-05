Samsun Atakum Denizevleri Mahallesi’nde Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Medine Nur A., seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İddiaya göre, Atakum Belediyespor’da futbolcu olarak forma giyen Faruk Topçu'nun kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Nur A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı. FUTBOLCU ALKOLLÜ ÇIKTI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Medine Nur A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan kontrollerde sürücü Faruk Topçu'nun 0.97 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Topçu hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

