Güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarıyla birlikte bu dönem akaryakıtta vergi artışı yüzde 6,95 olurken, sigara ve alkollü içkilerde oran yüzde 7,95 olarak belirlendi. Yapılan düzenlemenin ardından alkollü içeceklere peş peşe zamlar yansıtıldı.

2026 yılına vergi artışlarıyla girilmesi, alkollü içki sektöründe fiyat artışlarını hızlandırdı. Zam dalgası yeni yılın ilk günlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın paylaştığı bilgilere göre, Tuborg ve Mey Diageo grupları da güncel fiyat listelerini açıklayarak zam sürecine dahil oldu.

Son fiyat artışlarıyla birlikte 50 cl bira fiyatları 100 liralık eşiği aşmış oldu. Güncel listelerde, grup içerisindeki en uygun fiyatlı 50 cl bira 107 TL’den satışa sunuluyor. İthal bira fiyatlarının ise 190 TL seviyelerine kadar yükseldiği görülüyor.

RAKI, VİSKİ, VOTKA EL YAKIYOR

Zamlar; rakı, viski, votka, tekila, cin ve likör başta olmak üzere birçok ürünü kapsıyor. Yeni fiyatlara göre 35 cl rakıların fiyatı 575 TL ile 1.300 TL arasında değişirken, 70 cl rakılar 995 TL’den başlayıp 2.300 TL’ye kadar ulaşıyor.

Viski grubunda en pahalı ürünlerin fiyatı 24 bin TL’ye kadar yükselirken, tekilada en üst seviye 12 bin TL olarak kaydedildi. Cin fiyatları ise 575 TL ile 2.300 TL aralığında seyrediyor.