NBA All-Star 2026 kapsamında düzenlenen 3 Sayı Yarışması'nı, ABD'li basketbolcu Damian Lillard kazandı. Yarışma, 2026 NBA All-Star Cumartesi etkinlikleri çerçevesinde, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Inglewood kentindeki Intuit Dome'da gerçekleştirildi. Yarışmayı aşil tendonu sakatlığı süren Damian Lillard kazandı. Son dört yılda üçüncü kez kupayı kazanan Lillard, finalde 29 puan yaparak Devin Booker ve Kon Knueppel’ı geride bıraktı. Lillard’ın sakatlığından ötürü resmi bir maçta süre almamış olmasına rağmen bu performansı sergilemesi sosyal medyada gündem oldu.

