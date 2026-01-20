2026 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı'nda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu. Organizasyonun internet sitesindeki göre Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) yer alıyor.

Batı Konferansı'nda ise Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ilk 5'e seçildi. NBA'de 21 yıldır All-Star ilk 5'lerine seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi. Açıklamada, All-Star yedeklerinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.