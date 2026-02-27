AKP iktidarında birden fazla koltuğa oturarak maaş alanlardan birisinin de Diyanet Diyanet Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Murteza Bedir olduğu ortaya çıktı. Bedir, 4 koltuklu, 5 maaşlı çıktı. Fetva ve İslam hukuku alanlarında uzman olan Bedir emekli profesör maaşı alıyor. Diyanet Vakfı 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı ve YÖK Genel Kurul üyesi olarak 4 koltuğu var. Emeklilik ile birlikte 5 maaş alıyor.

KOLTUKLARI CV’DE

Akademik kariyerine 1993’te Sakarya İlahiyat Fakültesi’nde başlayan Bedir’i bu fakülteye alan kişinin halen ABD’de kaçak yaşayan FETÖ’cü Suat Yıldırım olduğu öğrenildi.

Diyanet’in eski Başkanı Ali Erbaş da 1993 yılında Suat Yıldırım aracılığı ile Sakarya İlahiyatta akademik kadroya girmişti.

Bedir’in Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) sitesinde yer alan CV’sinde görev aldığı tüm kurumlar yer alıyor. Murteza Bedir, milyonlarca vatandaş sıra beklerken Diyanet’in kesesinden defalarca hacca gitmişti.

Ali Erbaş - Murteza Bedir

55 yaşında emekli oldu

2023 yılında İstanbul Üniversitesi’nden 55 yaşında emekli olan Bedir, akademik çalışmalarını sürdürmek için İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde tam zamanlı akademisyenler arasında yer aldı.