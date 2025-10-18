AKP’nin eski Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, mal varlığıyla yeniden gündeme geldi. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kardeşi ve hakkında 3 yurt dışına çıkış

yasağı olmasına rağmen Yunanistan’a kaçtığı öğrenilen Ünsal Ban’ın eski eşi Taşkesenlioğlu’nun mal varlığı ortaya çıktı.

Ünsal Ban’dan olaylı şekilde ayrılan Taşkesenlioğlu, mal varlığına ilişkin “Allah beni vererek imtihan ediyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de çiftliği, Afrika’da bakır madeni, çok sayıda konut ve arsası olan eski vekil, 3 AVM’ye de ortak olmuştu.

Taşkesenlioğlu’nun kilolarca altını ve 180 milyon dolarlık birikimi de bulunuyor. Bugünkü değeri 82 milyon liraya ulaşan bir yatı da olan eski AKP’li vekil, “Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay, kadın kaptan bulunca da özgür olursunuz. Bu yatı 1 milyon 750 bin liraya almıştık ama astarı yüzünden pahalı. Liman vergisi, kaptan” falan demişti.

İşte o malvarlığı

İngiltere’de çiftlik

Afrika’da madenler

Piyasa değeri 82 milyon TL’lik lüks yat

100’e yakın taşınmaz

Sahibi ya da hissedarı olduğu 3 AVM

180 milyon dolar birikim

2.5 kilogram altın

'HAKKINDA 213 SUÇ DUYURUSU BULUNUYOR'

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Taşkesenlioğlu hakkında bugüne kadar 213 farklı suç duyurusunda bulunulduğu ancak milletvekili olduğu dönemde söz konusu suç duyuruları hakkında işlem yapılamadığını, Taşkesenlioğlu'nun dokunulmazlığının kalktığı Mayıs 2023'ten bu yana da ihbarlara ilişkin herhangi bir girişimde bulunulmadığını belirtti.