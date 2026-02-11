Bağcılar'da yaşayan Faik Bingöl'ün ailesi 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Bingöl'ün en son Arnavutköy Balaban Mahallesi'nden arsa satın almak için emlakçı Özkan V. ile görüştüğünü tespit etti. Özkan V. gözaltına alındı. ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE VURMUŞ İddiaya göre; kayıp başvurusunun yapıldığı gün saat 20.00 sıralarında buluşan Özkan V. ve Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Yapılan çalışmalarda büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. ORMANLIK ALANDA BULUNDU Bingöl'ün cenazesi Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan emlakçı Özkan V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken cinayette kullanılan silah bulunamadı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

