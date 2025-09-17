Altın fiyatları, faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, rekor tazelemeye devam ediyor. Sene başından bu yana yüzde 41'den fazla değerlenen ons altın dün 3 bin 703 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi.

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, gelecek yıla ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini yükseltti. Buna göre banka altın beklentisini ons başına 3 bin 700 dolardan 4 bin dolara yükseltti.

Banka, bu artışı elverişli döviz ve faiz ortamlarına bağladı.

Banka notunda, altının adil değerine göre zengin görünmesine rağmen, bu durumun büyük ölçüde kalıcı olması beklenen resmi talebin gücünden kaynaklandığını belirtti.

Deutsche Bank ayrıca, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatı tahminini de ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkardı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.