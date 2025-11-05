AKP iktidarı sık sık “Almanlar bizi kıskanıyor” söylemini yaymaya çalışırken derinleşen ekonomik kriz vatandaşı et yiyemez hale getirdi.

Bu durum Alman medyasının da dikkatini çekti ve Alman medyası da Türkiye’deki ailelerin kırmızı et yiyemediğini haberleştirdi.

Almanya’da ARD’ye bağlı yayın yapan Tagesschau, “Ayda bir kez et yiyebilen aileler: Türkiye’de yoksulluk sessiz derinleşiyor” başlıklı bir haber yaptı.

'AYDA 1 KEZ YİYORUZ'

Tagesschau Türkiye’nin dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkelerinden birine sahip olduğunu fakat resmi verilere göre enflasyonun yüzde 33 olarak açıklandığını yazdı.

Alman medyası, uzmanların gerçek enflasyonun bunun iki katı olduğunu dile getirdiğini de haberleştirdi. Alman medyası, Türk bir çalışanın 450 Euro yani 22 bin lira aldığını yazdı. Alman basını, İstanbul gibi şehirlerde bu paranın anlamsız olduğunu ifade etti.

Alman medyası, fırıncılık yapan Metin isimli bir Türk vatandaşına mikrofon uzattı.

Vatandaş Metin, sadece kiraya 25 bin lira verdiğini ayda sadece bir kez kırmızı et yiyebildiğini ifade etti.