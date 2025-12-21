Almanya merkezli Uluslararası endüstriyel hizmetler sağlayıcısı Bilfinger, Türkiye merkezli Teknokon Grubu’nun Servis & Bakım ile Endüstri birimlerini satın aldığını duyurdu. Yaklaşık bin nitelikli çalışanı kapsayan anlaşma kapsamında toplu işten çıkarma planlanmadığı bildirildi.

Almanya’nın Mannheim kentinde merkezlenen Bilfinger’den yapılan açıklamaya göre, üç farklı lokasyonda faaliyet gösteren ve yıllık gelirleri çift haneli milyon euro seviyesinde olan işletmeleri içeren satın alma anlaşmaları imzalandı.

İşlemin, Rekabet Kurumu’nun onayının ardından 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

TEKNOKON 30 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye merkezli Teknokon Grubu, 30 yılı aşkın süredir endüstriyel hizmetler alanında faaliyet gösteriyor. Servis ve bakım, endüstri çözümleri ve teknik hizmetler alanlarında çalışan grup; enerji, sanayi ve altyapı projelerine hizmet veriyor.

2019 YILINDA TÜPRAŞ İLE İŞ BİRLİĞİ GEÇMİŞİ

Bilfinger ve Teknokon, TÜPRAŞ’ın İzmir Rafinerisi için bakım ve onarım hizmetleri sunmak üzere 2019 yılında iş birliği yapmıştı.

İşlemin tamamlanmasının ardından Teknokon ekibinin, Bilfinger Segment International bünyesindeki mevcut operasyonlara entegre edilmesi planlanıyor.