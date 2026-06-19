Volkswagen Group CEO’su Oliver Blume, şirketin yıllık genel kurul toplantısında yaptığı değerlendirmelerde otomotiv sektöründeki zorlu koşulların 2026’da daha da belirgin hale geldiğini söyledi. Blume, dönüşüm sürecinin belirli bir başlangıç ve bitişi olan geçici bir proje değil, sürekli devam eden yapısal bir değişim olduğunu vurguladı.

Şirket yönetimi, temel önceliklerinin çekirdek iş alanlarına odaklanmak olduğunu ifade ederken, yeniden yapılanma sürecinin uzun vadeli bir strateji kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Blume’nin açıklamalarına göre otomotiv endüstrisindeki rekabet ve ekonomik baskılar 2026 itibarıyla daha da yoğunlaşacak. Bu durum, şirketleri daha verimli ve sade yapılar kurmaya zorluyor.

28 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ AYRILACAK

Planlamaya göre yalnızca Volkswagen markasında 2030’a kadar yaklaşık 35 bin pozisyonun azaltılması öngörülüyor. 2026 sonuna kadar 19 bin kişilik düşüş beklenirken, bugüne kadar yaklaşık 28 bin çalışan için gönüllü ayrılık anlaşmasına varıldığı açıklandı.

ÜRETİMİ AZALTACAKLAR

Şirket, Avrupa ve Çin’deki üretim ağını yeniden şekillendirerek kapasiteyi azaltmayı planlıyor. Avrupa’da daha önce açıklanan 1 milyon araçlık düşüşe ek olarak 2030’a kadar 500 bin araçlık ilave kesinti hedefleniyor. Çin’de ise 500 bin araçlık kapasite azaltımıyla küresel ölçekte toplam 1 milyon araçlık daralma amaçlanıyor. Uzun vadede yıllık satış hedefi yaklaşık 9 milyon araç olarak korunuyor.