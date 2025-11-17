Commerzbank, Türk lirasına ilişkin yeni kur projeksiyonlarını yayımladı ve hem dolar/TL hem euro/TL için önümüzdeki dönemlerde kademeli fakat belirgin bir değer kaybı öngördü.

DOLAR/TL 57 LİRA OLACAK

Bankanın güncel tahminlerine göre:

2025 Aralık: 44,00

2026 Mart: 45,00

2026 Haziran: 50,00

2026 Aralık: 55,00

2027 Aralık: 57,00

Yayımlanan raporda, dolar/TL’nin yıl içinde kontrollü biçimde yükselişini sürdüreceği ve 2026’dan itibaren hızlanacağı değerlendiriliyor. Güncel döviz kurları verileri ele alındığında dolar/TL 42,32 lira seviyesinde işlem görürken, Commerzbank'ın tahminine göre dolar/TL 2026'ta yüzde 30'luk bir yükseliş görülebilir.

EURO/TL 60 LİRA EŞİĞİNDE

Euro tarafındaki tahminler de dikkat çekti:

2025 Aralık: 51,48

2026 Mart: 53,55

2026 Haziran: 60,00

2026 Aralık: 67,10

2027 Aralık: 68,40

Güncel kur verilerine bakıldığında euro, 49,15 TL seviyelerinde işlem görüyor. Commerzbank'ın tahminine göre euro/TL bir yılda yüzde 36,5 yükselmesi beklenebilir.

Commerzbank, euro/TL’nin özellikle 2026 ortasından itibaren hızlı bir tırmanış yaşayacağını, 2027’de ise 70 TL sınırına yaklaşacağını belirtti.

Bankanın değerlendirmesinde, kurdaki bu yükseliş öngörülerinin enflasyon görünümü, dış finansman ihtiyacı ve küresel para politikalarındaki belirsizliklerle bağlantılı olduğu ifade edildi.