Alman bankacılık devi Commerzbank, yarın Türkiye'de açıklanacak olan enflasyon tahminlerini paylaştı. Banka eylül ayı enflasyonunun yıllık bazda yüzde 32,5 artacağını öngördü.

Kuruluş rakamın beklenen seviyede açıklanması durumunda, mevsimsellikten arındırılmış aylık TÜFE’nin yüzde 2,5 artışa denk geleceğini kaydetti. Çekirdek enflasyonun ise yıllık yüzde 32,1 ve aylık yüzde 2,1 ile yüksek kalacağı belirtti.

Raporda, "Ağustos’taki yüzde 33,0 yıllık orana göre manşet enflasyonda sınırlı bir yavaşlama beklense de, fiyat baskılarının güçlü seyrini koruduğu düşünülüyor" denildi.