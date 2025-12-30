Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye gidecek Alman yolcular için uyarı yayımladı. Olası bir IŞİD saldırısının mümkün olduğunu vurguladı.

Bakanlık açıklamasında “Türkiye’nin tüm bölgelerinde genel olarak terör kaynaklı bir tehdit olasılığı dikkate alınmalıdır” ifadesini kullandı. Özellikle yılbaşı günleri için “özel dikkat” çağrısı yapıldı.

ÖZELLİKLE BU İLLERE DİKKAT

Açıklamada yılbaşı “terör saldırıları açısından sembolik anlam taşıyan bir tarih” denildi. Kalabalık alanlardan uzak durulması ve hükümet binaları ile askeri tesislerin yakınında bulunulmaması önemle belirtildi.

Açıklamada Irak ve Suriye sınır hattına zorunlu olmadıkça seyahet edilmemesi geretiği belirtildi. Bu uyarı Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerini özellikle kapsadığı belirtildi.

KEYFİ TUTUKLAMALAR OLABİLİR

Almanya Dışişleri Bakanlığı ayrıca Türkiye’ye girişte Alman vatandaşlarının “keyfi” gözaltılarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Daha önce sorunsuz biçimde giriş çıkış yapmış kişilerin de risk altında olabileceği vurgulandı.

Bakanlık gerekçe olarak "Türkiye’nin geniş yorumlanan terör tanımını" işaret etti ve bu yaklaşımın “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını” söyledi.

Açıklamada sosyal medya faaliyetlerinin de soruşturma için yeterli görülebileceği belirtildi. Belirli paylaşımları beğenmek paylaşmak ya da yorumlamak ceza kovuşturmasına yol açabilecek eylemler arasında sayıldı.