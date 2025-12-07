Berlin yönetimi, geçim sıkıntısı çeken emekliler için yeni düzenleme yaptı. Almanya’da Hristiyan Birlik Partileri ( CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin hazırladığı emeklilik yasa tasarısı Federal Meclis’te kabul edildi. Hükümet, emekli aylıklarının belirli oranların altına düşmemesini garanti altına aldı.

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanan tasarıya göre; emekli aylıkları 2031’e kadar aktif çalışma dönemindeki son maaşın yüzde 48’inin altına düşmeyecek. Emeklilik yaşına ulaşmasına rağmen çalışmaya devam edenler, yeni yıldan itibaren aylık 2 bin Euro’ya kadar vergiden muaf tutulacak. Bu para emeklilerin gelirlerine eklenecek.