Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, kendi bakanlığına bağlı otoyolda kendi kuralını çiğnemesi Alman Bild Gazetesi’ne haber oldu.

Bild, ana sayfadan yayınladığı bir video ve haberde “Yasağa rağmen 225 kilometre hız yaptı. Otobanda kendiyle yarış” dedi. Bakan Uraloğlu’na daha sonra ceza gönderildiği ve bunun da bakan tarafından yayınlandığı belirtildi.

NE YOL SENİN NE DE ARABA SENİN

Gazete videoyu da paylaştığı haberinde bakan için şöyle dedi: Ne bindiğin yol senin ne de gittiğin araba senin. Bir de ceza yedi” dedi.

Bild haberinde, “Türkiye Ulaştırma Bakanı, yerel bir otoyolda seyahat ediyor. Sosyal medyada paylaştığı bir videoyla, yolun iyi durumunu gururla sergiliyor. Ama küçük bir sorun var, bakanın hızı saatte 225 km” diye yazdı. Kullanılan araçtaki Audi markasının görüldüğü videoda ise, bu duruma tepki gösterildiği ve ceza yazıldığı belirtildi. “Yap- işlet- devret” modeli ile hayata geçirilen ve benzerlerinin yaklaşık 4 katına mal edilen otoyolu, yapan şirket işletiyor.