Almanya’nın en büyük hava yolu grubu Lufthansa, maliyetleri azaltma hedefi doğrultusunda büyük bir yeniden yapılandırma planına hazırlanıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, şirketin CEO’su Carsten Spohr, bugün düzenlenen şirket içi toplantıda idari giderlerin %20 oranında düşürülmesi gerektiğini açıkladı.

3 BİNE YAKIN PERSONEL İŞTEN ÇIKARTILACAK

Bu karar, Lufthansa Grubu’nda görev yapan yaklaşık 15 bin idari çalışandan %20’sinin, yani 3 bine yakın personelin işten çıkarılabileceği anlamına geliyor. Şirketin toplam çalışan sayısı ise 103 bin civarında.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Lufthansa cephesinden konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, işten çıkarmalara dair detayların 29 Eylül’de düzenlenecek Sermaye Piyasaları Günü'nde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

CEO Spohr’ın açıklamalarının ardından, şirket içinde ciddi bir endişe ortamı oluştuğu bildiriliyor. Lufthansa’nın bu adımı, havacılık sektöründeki artan operasyonel maliyetler, düşük kâr marjı ve küresel ekonomik dalgalanmalarla mücadele stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Lufthansa’nın bu hamlesini yalnızca şirket içi bir önlem değil, aynı zamanda Avrupa’daki diğer büyük hava yolu firmalarına örnek teşkil edebilecek bir adım olarak yorumluyor. Özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde yükselen personel maliyetleri ve lojistik giderleri, havacılık şirketlerini giderek daha sert tasarruf kararları almaya zorluyor.