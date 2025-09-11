Corriere della Sera’nın haberine göre, Lufthansa Group İtalya Ekonomi Bakanlığı ile yakın temas halinde ITA Airways’teki payını Haziran 2026’ya kadar yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyor.

Alman havayolu grubu, mevcut yüzde 41’lik hissesini artırmak için 325 milyon euro ek yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca performansa bağlı 100 milyon euroluk ödeme ile toplam anlaşma değerinin 425 milyon euroya ulaşabileceği belirtiliyor.

Haberde, hisse artışına ilişkin nihai kararın 2026 yılının Nisan veya Mayıs aylarında alınmasının beklendiği vurgulandı.