Berlin’de düzenlenen olağan basın toplantısında Başbakan adına konuşan Hükümet Sözcüsü Vekili Steffen Meyer, gazetecilerin sorduğu Başbakan Friedrich Merz’in bu hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretiyle ilgili soruları cevap verdi

Bu soruların başında ise, "Merz'in Türkiye ziyaretinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edip etmeyeceği" geldi. Ancak Meyer, bu soruya yanıt vermekte büyük zorluk yaşadı.

Meyer, "ziyaretin Almanya için çok önemli olduğunu ve Merz’in temaslarının merkezinde Erdoğan ile ikili görüşmenin yer aldığını" ifade etti.

Sözcü vekili, "bunun beklenilen, doğal bir şey olduğunu" da ekledi. Gazeteci, "yani İmamoğlu'yla görüşme olmayacak mı?" diye sorunca Meyer "Dediğim gibi planımız, Sayın Erdoğan ile ikili görüşmenin odak noktası olması. Başka bir görüşmeden haberim yok" diye konuştu.

Görüşmenin ardından "hangi konuların ele alındığını paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını" belirtti.

MUHALEFETLE DE GÖRÜŞMEYECEK

Meyer, İmamoğlu sorusu dışında Türkiye'yle ilgili birçok yorumda bulundu. Meyer, "Türkiye’nin yalnızca bir NATO müttefiki değil, aynı zamanda birçok siyasi konuda diyalog ortağı olduğunu" söyledi

Gazeteciler, Merz’in Türkiye ziyareti sırasında muhalefet temsilcileriyle görüşüp görüşmeyeceğini ve insan hakları konularını gündeme getirip getirmeyeceğini yeniden sordu.

Demokrasi ve insan haklarının her zaman Alman hükümeti için önemli başlıklar olduğunu belirtti ancak muhalefetle özel bir görüşme planı olmadığını ifade etti.

'ALMANYA'NIN TUTUMU AÇIK'

Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararına ilişkin soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese yanıt verdi.

Giese, Merz’in Erdoğan ile yapacağı görüşmeden bağımsız olarak Almanya’nın bu konudaki tutumunun açık olduğunu söyledi.

Giese, “Sayın İmamoğlu aleyhine yöneltilen suçlamaların şeffaf biçimde ve mümkün olan en kısa sürede açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Sürecin hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde yürütülmesi gerekiyor” dedi.