Alman kimya endüstrisinin önde gelen oyuncularından Evonik Industries, küresel pazardaki rekabet şartları ve durgun seyreden ekonomik büyüme nedeniyle radikal bir küçülme kararı aldı. Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki üç yıl içinde dünya genelinde toplam 3 bin 200 pozisyonun tasfiye edileceği bildirildi.

İŞTEN ÇIKARMALARIN MERKEZ ÜSSÜ ALMANYA OLACAK

Mevcut maliyet azaltma programı kapsamında 2026 sonuna kadar halihazırda 2 bin 800 kişinin işine son vermeyi planlayan şirket, süreci uzatarak yeni bir kesinti dalgası başlattı. Yeni planlama dahilinde tasfiye edilecek pozisyonların büyük bölümü şirketin ana merkezi olan Almanya'da yer alıyor. Açıklanan verilere göre, yeni kesinti turundaki 3 bin 200 pozisyonun 2 bin 150'si doğrudan Almanya'daki tesisleri kapsıyor.

Evonik Üst Yöneticisi (CEO) Christian Kullmann, kararın gerekçesine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel siyasi durumun belirsizliğini koruduğunu ve ekonomik büyümenin ısrarla zayıf seyrettiğini vurguladı.

POLYESTER İŞİNDEN TAMAMEN ÇEKİLİYOR

Şirketin yapılandırma süreci yalnızca personel tasarrufuyla sınırlı kalmayacak. Evonik, stratejik bir kararla 2027 yılı itibarıyla küresel polyester işinden tamamen çıkacağını ilan etti.

Bu çekilme kararı, şirketin üretim ağında yeni kapanmaları beraberinde getirecek. Polyester biriminin kapatılması; Almanya’daki Witten ve Marl tesisleri ile Çin’deki Şanghay lokasyonunda görev yapan yaklaşık 350 çalışanı doğrudan etkileyecek.

"AVRUPA'DA YAPISAL DEZAVANTAJLAR VAR"

Polyester birimini denetleyen yönetim kurulu üyesi Lauren Kjeldsen, pazardaki mevcut durumu özetleyerek alternatif senaryoların uzun vadede şirket için ekonomik açıdan uygulanabilir olmadığını belirtti.

Kjeldsen, karar sürecinde küresel rekabet baskısının, Avrupa genelindeki yapısal dezavantajların ve azalan pazar dinamiklerinin belirleyici rol oynadığını ifade etti.