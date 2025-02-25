Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Frankfurt’ta düzenlediği basın toplantısında, bankanın 2024'e ilişkin finansal raporunu kamuoyuna sundu.

Bundesbank raporunda, bankanın geçen yıl için 19,8 milyar avro zarar ettiği belirtilerek, bunun 700 milyon avroluk kısmının risk karşılıklarından telafi edildiğine dikkat çekildi.

Banka, faizlerin düşük olduğu dönemde satın aldığı tahvillerden elde ettiği gelirin düşük kalması ve bankalara yapılan faiz ödemelerin artması nedeniyle zarar etti.

Avro bölgesindeki merkez bankaları ticari bankalardan aldıkları mevduatlara mevduat faizi ödüyor. Bu oran Haziran 2024'e kadar yüzde 4 iken, ECB’nin faiz indirimleriyle şu anda yüzde 2,75 seviyesinde.

Bundesbank en son 1979’da bilanço zararı bildirmişti. Bu zarar yaklaşık 2,9 milyar avroya denk geliyordu.

Nagel, basın toplantısındaki sunumunda, bankanın zararlarının gelecekte daha küçük olacağını belirterek, "Yıllık yüklerin zirvesi muhtemelen geçildi.” ifadesini kullandı.

Bundesbank'ın bilançosunun yüksek altın rezervleri ile “sağlam” kaldığını vurgulayarak, bankanın zararlarını gelecekte karlarla telafi etme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Nagel, “Bundesbank'ın hareket kabiliyeti tamamen sınırsızdır” dedi.

Enflasyonun bu yıl Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 hedefine gerilemesi halinde ECB’nin faiz oranlarını daha da düşürebileceğine işaret eden Nagel, “Bu, yönetim konseyi olarak temel faiz oranlarını daha da düşürmemize olanak sağlayacaktır.” dedi.

Nagel, ülkede yıllık enflasyonun 2026'da yüzde 2 sınırına sürdürülebilir bir şekilde dönmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.