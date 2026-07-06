Transfer sezonunda hızlı günler yaşayan Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde sona geldi. Siyah-beyazlılar, Alman devi Bayern Münih ile yapılan görüşmelerde sona gelirken Alman Milli Takımı'nın kalecisini imzaya getiriyor.
PÜRÜZLER GİDERİLDİ
Beşiktaş ile Bayern Münih arasında Alexander Nübel'in transferi konusunda anlaşma sağlandı. Beşiktaş, Alexander Nübel'i yaklaşık 5+5 milyon euro bonservisle renklerine bağlayacak. Transferde sona gelinirken, Alexander Nübel'in çarşamba günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.