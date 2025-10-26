Bayerischer Rundfunk (BR24) radyosunun aktardığı bilgilere göre, Porsche’nin ocak-eylül dönemi işletme kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 4 milyar eurodan 40 milyon euroya geriledi. Üçüncü çeyrekte kaydedilen zararın büyük kısmı ise 1,8 milyar euroluk yeniden yapılanma giderlerinden kaynaklandı.

Buna rağmen Porsche hisseleri cuma günü yüzde 3 artışla 47 eurodan işlem gördü.

“Bu adımlar geleceğimiz için yatırım”

Porsche Finans Direktörü Jochen Breckner, zararların “stratejik dönüşüm süreci” nedeniyle yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Bu adımlar geleceğimiz için bir yatırım. Elektrikli araç stratejimizi yeniden değerlendiriyoruz. 2026 yılından itibaren Porsche’nin yeniden toparlanıp güçleneceğine inanıyoruz.”

Porsche, bu yıl daha fazla benzinli araç üretmeye, yeni elektrikli modellerin lansmanını ertelemeye ve batarya üretim planlarını durdurmaya karar vermişti.

Çin ve ABD pazarı belirleyici oldu

Şirketin zararında en büyük etkenin Çin ve ABD pazarlarındaki zayıflama olduğu belirtiliyor. Çin’deki ekonomik durgunluk, lüks araç talebini düşürürken; ABD’de Porsche’nin üretim tesisinin bulunmaması, yüksek ithalat vergileri nedeniyle maliyetleri artırdı.

Nisan-Temmuz döneminde yüzde 27,5 olan ABD gümrük vergisinin ağustos itibarıyla yüzde 15’e düşmesine rağmen, ek maliyetin şirketin bilançosuna yüz milyonlarca euro yük getirdiği ifade edildi.